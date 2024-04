NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci anlässlich der Beteiligung am Flughafen Edinburgh auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Für den Infrastrukturkonzern sei dies ein ganz normaler Schritt, um seine Flughafenabdeckung in Großbritannien zu erweitern, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Vinci angesichts seiner starken Bilanz und seines niedrigen Verschuldungsgrads mittelfristig ähnliche weitere Geschäfte abschließen wird./edh/gl;