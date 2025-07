NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani beschäftigte sich am Dienstag mit der aktuellen Personalsituation bei Windkraft-Servicetechnikern. Mit einer geringeren Anzahl offener Stellen und einer verkürzten Dauer der Personalsuche gebe es Signale einer Lockerung. Er glaubt, dass Dienstleistungen im Windkraftbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen./tih/ag;