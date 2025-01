FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor den Ende Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Automobilzulieferer dürfte mit der Profitabilität im Gesamtjahr 2024 wohl am unteren Ende der ausgegebenen Spanne liegen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf 2025 dürften die Franzosen aber optimistischer werden./bek/gl;