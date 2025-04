NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers dürfte im ersten Quartal auch wegen negativer Währungseffekte gesunken sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Franzosen dürften aber die Erwartungen erfüllt haben und immer noch mit Besserung in der zweiten Jahreshälfte rechnen./gl/ag;