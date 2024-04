NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Zwar hätten sich die Gewinnmargen des US-Konzerns gut entwickelt, die Absatzentwicklung sei aber eher träge gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Unilever ergäben sich daraus in Summe eher uneinheitliche Rückschlüsse./mis/ck;