NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Zahlen zum zweiten Quartal von 3700 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs werde die Konsenserwartungen wohl verfehlen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund hierfür sei ein herausforderndes Konsumumfeld auf dem US-Markt./bek/he;