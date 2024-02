NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 3300 auf 3400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Kerngeschäft des Lebensmittelkonzerns habe weiterhin mit Problemen zu kämpfen, auch wenn die Zahlen einige Lichtblicke geboten hätten, schrieb Analyst David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Maßnahmen gegen die schon länger bestehenden Schwierigkeiten blieben vage./mf/men;