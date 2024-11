NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag habe gezeigt, dass für Unilever derzeit alles gut laufe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Ziel eines Volumenwachstums von 2 Prozent erscheine aber sowohl in puncto Bilanz als auch im Hinblick auf die relativ bescheidenen Investitionspläne sehr weit hergeholt./edh/ag;