NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe sich der Konsumgütersektor und auch ein Großteil der übrigen Wirtschaft im "Überlebensmodus" befunden, während von 2014 bis 2019 das Volumenwachstum ausschlaggebend gewesen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er erwartet, dass das Volumenwachstum jetzt wieder an Bedeutung gewinnt. Unilever mache zwar unter der neuen Führung gute Geschäfte, er sehe aber noch keine Anzeichen für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und für nachhaltige Steigerungen der Investitionen in die Umsatzerlöse./ck/tih;