Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5110 Pence belassen. Die europäische Konsumgüterbranche dürfte in diesem Jahr zu einem ausgewogenen Wachstum zurückfinden, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Das Verbraucherumfeld habe sich als relativ widerstandsfähig erwiesen. Zudem habe sich die Inflation der Herstellungskosten abgeschwächt. Branchenunternehmen wie Unilever, die in den letzten Quartalen Marktanteile eingebüßt hätten, könnten indes die Preise in einigen ihrer Schlüsselmärkte senken./la/tih;

