NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Delphine Lee widmete sich in ihrer am Montag vorliegenden Analyse den bisherigen Erfolgen der Italiener auf dem deutschen Markt und dem Synergiepotenzial durch die Commerzbank. Lee geht davon aus, dass die zu höherer Profitabilität der Tochter Hypovereinsbank führende Strategie auch bei der Commerzbank umgesetzt werde. Die Kostensynergien taxiert sie konservativ auf 1,1 Milliarden Euro./ag/gl;