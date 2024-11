NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit anlässlich eines Übernahmeangebots für den Konkurrenten Banco BPM auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Offerte sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie ermögliche es der Unicredit, die eigene Marktposition zu verteidigen. Mit Blick auf die Commerzbank-Beteiligung habe Unicredit-Chef Andrea Orcel keine Auswirkungen signalisiert./tih/edh;