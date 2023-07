ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe nach den Quartalszahlen und der angehobenen Ergebnisprognose der Bank Spielraum für weitere Mittelausschüttungen an die Aktionäre, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des Kursanstiegs werde die Aktie immer noch mit einem nicht gerechtfertigten Abschlag zur Branche gehandelt./gl/mis;