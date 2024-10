NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 31 Franken auf "Overweight" belassen. Der Umbau komme gut voran, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Dies werde an der Börse ebenso wenig honoriert wie das Potenzial als weltweit größter Vermögensverwalter./ag/mis;