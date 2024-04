NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach einem Bericht des Schweizer Bundesrats zur Bankenstabilität auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Es sei zwar noch zu früh für eine endgültige Beurteilung des Berichtes, aber die Auswirkungen auf die Geschäfte der UBS erschienen überschaubar, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ertragspotenzial dürfte sich nicht wesentlich verändern./la/bek;