NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Gespräche mit dem Finanzvorstand der Schweizer Großbank hätten ihn mit Blick auf die Kapitalausstattung und -erträge ermutigt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung hoch blieben, habe er seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis (EPS) in den beiden kommenden Jahren nach den Zahlen für das zweite Quartal angehoben./gl/tih;