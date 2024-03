NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 28 auf 29 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Vermögensverwaltung sei ein attraktives Geschäftsfeld für Finanzunternehmen, da die allgemein hohen Renditen das Buchwertwachstum sowie die Kapitalausschüttungen antrieben und das strukturelle Wachstum förderten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Übernahme des Wettbewerbers Credit Suisse habe die Fähigkeit der UBS gestärkt, Fortschritte auf diesem Gebiet zu erzielen. Die Profitabilitätslücke zu den Wettbewerbern verringere sich./la/mis;