FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die UBS-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 23,70 auf 29,00 Franken angehoben. Analyst Timo Dums begründete die Kaufempfehlung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartung positiver Impulse von der neuen Strategie des Schweizer Geldhauses. Er rechnet mit tieferen Einschnitten bei der Kapitalmarktsparte der übernommenen Credit Suisse sowie einer schnelleren Freisetzung von Risikokapital. In Verbindung mit weiteren Kostensenkungen könnte die UBS dadurch beim Rückkauf eigener Aktien positiv u?berraschen. Das Risiko der noch offenen Rechtsstreitigkeiten hält der Experte fu?r handhabbar./edh/jha/;