FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 32 Franken auf "Buy" belassen. Es gebe nun "harte Klarheit", schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den vom Schweizer Bundesrat vorgeschlagenen Erhöhung der Kapitalanforderungen an die Großbank. Damit liege man nahe am "Worst Case", der zuletzt aber immer wahrscheinlicher geworden sei. Eine nachhaltige Neubewertung der Aktien bedürfe mehr Klarheit hinsichtlich des mittelfristigen Ausschüttungspotenzials./ag/ck;