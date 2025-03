NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Von dieser sollte Unterstützung für die Aktien des Reiseveranstalters ausgehen, schrieb Analyst Karan Puri in einem Ausblick am Dienstag. Der Fokus liege auf dem Wachstum und der Profitabilität der einzelnen Segmente./bek/la;