NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einer Pressemitteilung zum Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der Reiseveranstalter sei aus Investmentsicht auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe sich die Bilanz nach der Corona-Krise wieder merklich erholt. Da es aber keine neuen detaillierten Zielvorgaben gebe, dürfte die Veranstaltung den Aktienkurs nicht groß bewegen, so die Prognose des Experten./bek/la;