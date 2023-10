TUI 4.74 CHF -2.63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Obwohl das Geschäft mit Ferienwohnungen nach der Pandemie wieder Anteile an die Hotels abgegeben habe, sehe er diesen Tourismusbereich weiter auf dem Vormarsch, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Treiber sei das generelle Unterangebot von Hotels im Verhältnis zur Nachfrage sowie die steigende Tendenz zu längeren und flexibleren Aufenthalten. Allerdings sollte sich das Wachstum von Europa und Nordamerika auf die Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika verlagern./tav/edh;



Ein Unterangebot an Hotels und die steigende Nachfrage nach längeren, flexibleren Aufenthalten sollte Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 19:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.