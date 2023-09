NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Gesprächen mit dem Management auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der Touristikkonzern erwarte offenbar keine größere Korrektur der Reisenachfrage, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibe für den breiteren Reisemarkt optimistisch gestimmt, da die Nachfrage stärker sei als das begrenzte Wachstum des Angebots./edh/gl;