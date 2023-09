NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der jüngste Zwischenbericht zeige im Quartalsvergleich zwar eine leichte Abschwächung, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei von dem Reisekonzern aber bestätigt worden. Zudem deute sich ein starkes Wintergeschäft an./mf/mis;