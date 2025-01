FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Diese hätten den sehr positiven Trend des Touristikkonzerns bestätigt, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege der Umsatz über seiner und auch über der Markterwartung./bek/jha/;