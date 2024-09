NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag von 75 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der konjunkturelle Rückenwind gehe dem Ölsektor derzeit verloren und deshalb setzten Anleger hier eher auf Werte mit breitem Portfolio oder solche, die auch in einem Szenario stagnierender Ölpreise noch Cashflow-Potenzial haben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seiem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Totalenergies scheine dafür besonders gut positioniert./tih/ag;