NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Öl- und Gaskonzernen auf die jüngste RBC-Konferenz Global Energy, Infrastructure & Power ein. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sei ein Bullenmarkt für Öl nicht in Sicht, während es einen positiven Konsens für US-Gas gebe. Für europäisches Gas seien die Ansichten gemischt. Das Interesse an Energie-Dienstleistungen sei trotz Unsicherheiten stabil. Shell und Totalenergies favorisiert er weiterhin aufgrund ihrer Defensivqualitäten. Dabei dürfte Totalenergies in den kommenden Jahren stärker wachsen als Shell, was allerdings auch ein Erfolgsrisiko berge./ck/ag;