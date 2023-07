NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dem rückläufigen Quartalsergebnis je Aktie des Öl- und Gaskonzerns stehe ein starker Cashflow aus dem Betrieb von Anlagen

(CFFO) gegenüber sowie auch fortgesetzte Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem sei es gerade ausreichend, was TotalEnergies geliefert habe./ck/bek;