NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionsdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Im Vergleich zu Wettbewerbern habe sich der französische Öl- und Gaskonzern gut gehalten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Herausforderung bleibe aber die Rentabilität im Segment Verarbeitung und Vermarktung (Downstream)./bek/nas;