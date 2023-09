LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Industriekonzerns Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Er sei nicht davon überzeugt, dass die angekündigte Bündelung der Aktivitäten im Bereich grüne Transformation der Industrie in einem neuen Segment namens Decarbon Technologies wirklich eine Vereinfachung der Unternehmensstruktur bedeute, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/la;