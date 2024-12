NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg bleibt in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2025 in der Software- und IT-Branche bei seiner Präferenz für SAP und Sage./ag/tav;