NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat TAG Immobilien nach einem positiven Zwischenbericht der polnischen Immobilienentwicklungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. TAG erscheine attraktiv bewertet, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;