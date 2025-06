Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.00 Prozent leichter bei 21’719.08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.359 Prozent tiefer bei 21’858.89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21’937.57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21’896.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’680.17 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Wert von 21’427.94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’812.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’902.75 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 3.54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. 16’542.20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 2.64 Prozent auf 492.03 USD), Datadog A (+ 2.39 Prozent auf 124.84 USD), Palo Alto Networks (+ 1.99 Prozent auf 202.05 USD), Arm (+ 1.89 Prozent auf 144.72 USD) und Baker Hughes (+ 1.56 Prozent auf 39.60 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-23.97 Prozent auf 34.92 USD), Adobe (-4.74 Prozent auf 382.68 USD), T-Mobile US (-4.14 Prozent auf 221.43 USD), Align Technology (-4.03 Prozent auf 175.16 USD) und Tesla (-3.88 Prozent auf 316.35 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 36’330’184 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.079 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch