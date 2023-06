NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Philip Cusick aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Vertragsneukunden der US-Mobilfunkanbieter. Er verwies auf Aussagen führender Unternehmensmanager zu diesem Thema auf einer von JPMorgan ausgerichteten Branchenkonferenz./gl/ajx;