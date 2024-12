NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 265 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die beiden etablierten US-Mobilfunkkonzerne Verizon und AT&T hätten ein schwieriges Jahrzehnt verzeichnet, in dem sich der Herausforderer T-Mobile US zum Champion entwickelt habe, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit der Deutsche-Telekom-Tochter, die ihre Dynamik beibehalten dürfte, sowie den beiden Konkurrenten, die zu einem auf das Kerngeschäft ausgerichteten Wachstumskurs zurückkehren sollten, "befinden wir uns im Zeitalter der Telcos", so Yoon./edh/gl;