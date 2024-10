NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom könnte sich positiv auf die Aktien der US-Tochter auswirken, schrieb Analyst James Schneider in einer am Montag vorliegenden Studie. So wollten die Bonner ihren Anteil an T-Mobile US schrittweise ausbauen./mis/zb;