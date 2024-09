ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsdynamik des Mobilfunkers dürfte sich im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben, schrieb Analyst John Hodulik in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag;