ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US angesichts neuer Ausschüttungspläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Wie zuletzt schon von ihm hervorgehoben, glaubt Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie daran, dass Zuflüsse der US-Tochter bei der Deutschen Telekom eine Neubewertung der Aktie auszulösen könnten. T-Mobile US sei sein "Top Pick" unter den US-amerikanischen Telekom- und Kabelwerten./tih/gl;