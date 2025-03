NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise in einem Ausblick auf die Ende April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie erwartungsgemäß von einem gedämpften Jahresauftakt des Aromen- und Duftstoffherstellers aus. Ein im zweiten Halbjahr wieder beschleunigtes Wachstum sollte allerdings perspektivisch stützen./tih/he;