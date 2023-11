NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Die Quartalsbilanzen der europäischen Konsumgüterkonzerne zeigten eine klare Unterscheidung zwischen Unternehmen, die für Transparenz sorgten, und denen, die dies nicht tun konnten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Investoren nähmen folglich eine defensivere Haltung ein und gingen selektiver vor. Die Aktien von Symrise seien unter den Herstellern von Inhaltsstoffen ihr Favorit./bek/edh;