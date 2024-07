Symrise 110.04 CHF 1.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise vor der Quartalsberichtssaison des Konsumgütersektors auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Symrise dürfte wie auch Givaudan und IFF von günstigen Wechselkursen profitiert haben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gute geschäftliche Dynamik des ersten Quartals dürfte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



