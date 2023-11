LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 101 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Bewertungsmodelle für die Aromenhersteller an die Berichtssaison an. Er präferiert Symrise gegenüber Givaudan aufgrund der Bewertung und des Wachstumsprofils./ag/la;