Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise nach der Kappung der Ziele für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Eine Erholung der Profitabilität verschiebe sich in das kommende Jahr, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig habe sich das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen aber zuversichtlich gezeigt./bek/gl;

