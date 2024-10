MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Analystenkonsens dürfte etwas anziehen, nachdem der Aromen- und Duftstoffhersteller sein Umsatzziel an das obere Ende der alten Zielspanne verschoben habe, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/mis;