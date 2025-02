ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 150 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des Rückversicherers hätten seiner Investmentthese Glaubwürdigkeit verliehen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he;