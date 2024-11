HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Süss Microtec mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann sieht in der schwachen Kursreaktion auf den Quartalsbericht eine Kaufchance. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der zuletzt schwache Auftragseingang dürfte die Wachstumsaussichten für 2025 nicht bremsen./ag/mis;