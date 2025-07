FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Zuckerkonzern habe selbst von einem "schwachen Start" ins Geschäftsjahr gesprochen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Dennoch halte das Unternehmen am Ausblick und den mittelfristigen Zielen fest. Kuhn betonte zudem, dass Schaeffler die geplanten Kostensenkungen von 200 Millionen Euro plangemäß umsetze. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 sollte sich das erstmals klar positiv bemerkbar machen./gl/ag;