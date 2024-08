FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Diagnostikspezialist habe im Berichtszeitraum einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es seien aber weitere Verbesserungen nötig./la/edh;