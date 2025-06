Handel in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.52 Prozent auf 17’519.50 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 89.185 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.537 Prozent fester bei 17’522.90 Punkten in den Handel, nach 17’429.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17’493.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’582.38 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, bei 16’657.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15’624.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der SDAX einen Wert von 14’317.55 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 26.16 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17’582.38 Punkte. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell KWS SAAT SE (+ 7.43 Prozent auf 62.20 EUR), GFT SE (+ 4.65 Prozent auf 23.65 EUR), DEUTZ (+ 3.17 Prozent auf 7.48 EUR), Fielmann (+ 3.14 Prozent auf 55.90 EUR) und HORNBACH (+ 3.11 Prozent auf 106.20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Euroshop (-9.87 Prozent auf 20.55 EUR), SMA Solar (-6.65 Prozent auf 20.50 EUR), Formycon (-2.41 Prozent auf 28.30 EUR), STRATEC SE (-2.24 Prozent auf 26.20 EUR) und Adtran Networks SE (-1.92 Prozent auf 20.40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 521’442 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Fielmann-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.552 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die ProCredit-Aktie verzeichnet mit 5.45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch