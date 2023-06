HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Natech Plastics stärke die Position des Diagnostikunternehmens in den USA und sei strategisch gesehen ein guter Deal, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh;